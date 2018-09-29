2018-09-29T01:44:34+03:00
Звезды

Марина Крутова из Твери стала Серебряным лауреатом Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»

В конкурсе приняло участие более 30000 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Марина Крутова выиграла на конкурсе со стихотворением «Антоновка». Фото: Павел КулиничМарина Крутова выиграла на конкурсе со стихотворением «Антоновка». Фото: Павел Кулинич
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27 сентября стали известны победители Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Среди них и тверской поэт Марина Крутова, которая стала Серебряным лауреатом. Победить в конкурсе было непросто: в этом году за призовые места боролось более 30000 человек из 70 стран.

Марина Крутова – известный в регионе и за его пределами автор, победитель многих международных литературных конкурсов, один из организаторов Международного союза литераторов «Перо и Слово», член областной творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья» и литературного объединения «Рассветная звонница».

Символично, что именно в сентябре она представила публике свою третью книгу стихотворений под названием «Женщина, которая поэт».

- Поэзия Марины многообразна во всех смыслах, но каждый из читателей непременно находит в её строках для себя то, что откликается в его душе: мысли, образы, чувства, - так отзываются о творчестве и почитатели её таланта и критики.

Стихотворение-победитель: «Антоновка»

Антоновку с ветвей снимал сосед,

Стремянкой небо подперев умело.

И осень на его ладонях зрела,

И он был этой зрелостью согрет.

И становился будто бы здоров,

Вдыхая запах кислый и бодрящий.

И тяжесть яблок наполняла ящик

И душу наполняла до краёв.

Но жизнь сама снимает урожай.

Кому легко нести такую ношу?

…И дом был снегом густо запорошен,

И было деда по-соседски жаль.

И прелый запах яблоневых строк,

Лежащих без движенья на соломе,

Напоминал, что был хозяин в доме,

Но пережить антоновку не смог.

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