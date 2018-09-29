Марина Крутова из Твери стала Серебряным лауреатом Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»
27 сентября стали известны победители Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Среди них и тверской поэт Марина Крутова, которая стала Серебряным лауреатом. Победить в конкурсе было непросто: в этом году за призовые места боролось более 30000 человек из 70 стран.
Марина Крутова – известный в регионе и за его пределами автор, победитель многих международных литературных конкурсов, один из организаторов Международного союза литераторов «Перо и Слово», член областной творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья» и литературного объединения «Рассветная звонница».
Символично, что именно в сентябре она представила публике свою третью книгу стихотворений под названием «Женщина, которая поэт».
- Поэзия Марины многообразна во всех смыслах, но каждый из читателей непременно находит в её строках для себя то, что откликается в его душе: мысли, образы, чувства, - так отзываются о творчестве и почитатели её таланта и критики.
Стихотворение-победитель: «Антоновка»
Антоновку с ветвей снимал сосед,
Стремянкой небо подперев умело.
И осень на его ладонях зрела,
И он был этой зрелостью согрет.
И становился будто бы здоров,
Вдыхая запах кислый и бодрящий.
И тяжесть яблок наполняла ящик
И душу наполняла до краёв.
Но жизнь сама снимает урожай.
Кому легко нести такую ношу?
…И дом был снегом густо запорошен,
И было деда по-соседски жаль.
И прелый запах яблоневых строк,
Лежащих без движенья на соломе,
Напоминал, что был хозяин в доме,
Но пережить антоновку не смог.