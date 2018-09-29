2018-09-29T03:35:25+03:00
Звезды

Александр Евдокимов из Твери не прошел в финал шоу «Голос 60+»

Но спел так, что и наставники, и зал встали
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: кадр из шоу "Голос 60+"Фото: кадр из шоу "Голос 60+"
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28 сентября в 21.30 на Первом канале стартовал второй этап шоу «Голос 60+» - «Нокаут».

Суть его заключалась в том, что вся команда наставника (а это 4 человека, за исключением команды Пелагеи, в которой было пять человек) выходит на сцену и поет по одной сольной песне. По итогам голосования в каждой группе должно было остаться всего два человека.

Первой начала команда Валерия Меладзе. Продолжила команда Пелагеи. Третьей выступила группа Льва Лещенко. И, наконец, - Леонида Агутина, в которую входил и наш земляк, тверской певец и композитор Александр Евдокимов.

Законы и правила шоу оценивать мы не беремся. А потому скажем лишь об итогах. Александр Евдокимов обещал всех приятно удивить и это ему удалось. Он прекрасно исполнил песню "Fantasy", которую ему подобрал Леонид Агутин.

Но его по-настоящему звездный час настал, когда он прощался и с шоу, и с наставниками, и с публикой. В финал "Голос 60+" наш земляк не попал, но в заключении исполнил хит "Первый тайм мы уже отыграли" так, что зал встал.

Подробности здесь.

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