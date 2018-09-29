Сказочный фестиваль в Твери начнется с обмена книг и цветов, а завершится средневековыми танцами
29 сентября в Городском саду Твери пройдет сказочный фестиваль"Дерево жизни". Начнется он с обмена книг и цветов, а завершится мастер-классом по средневековым танцам.
- Вас ждет непередаваемая атмосфера волшебства. Побывать в сказке может любой! Давайте вместе создадим мир, в котором никому не бывает скучно, - приглашают всех организаторы.
Также в программе:
- Знакомство с мастерами сказок в лектории
- Детская зона и мастер-классы
- Путешествие в средневековую эпоху
- Музыкальные и словесные импровизации
- Игротека
- Обмен книгами и цветами
- Конкурс вымышленных персонажей, костюм к которому можно приготовить заранее или придумать на месте - и чем ближе к заветному дню, тем больше идей!
Городской сад
29 сентября
Основная зона: 11.00-17.00
Детская зона: 11.00-15.00.