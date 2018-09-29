2018-09-29T08:03:45+03:00
Общество

Сказочный фестиваль в Твери начнется с обмена книг и цветов, а завершится средневековыми танцами

Время - с 11.00 до 17.00
Ирина ТАРАСОВА
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Программа фестиваляПрограмма фестиваля
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29 сентября в Городском саду Твери пройдет сказочный фестиваль"Дерево жизни". Начнется он с обмена книг и цветов, а завершится мастер-классом по средневековым танцам.

- Вас ждет непередаваемая атмосфера волшебства. Побывать в сказке может любой! Давайте вместе создадим мир, в котором никому не бывает скучно, - приглашают всех организаторы.

Также в программе:

- Знакомство с мастерами сказок в лектории

- Детская зона и мастер-классы

- Путешествие в средневековую эпоху

- Музыкальные и словесные импровизации

- Игротека

- Обмен книгами и цветами

- Конкурс вымышленных персонажей, костюм к которому можно приготовить заранее или придумать на месте - и чем ближе к заветному дню, тем больше идей!

Городской сад

29 сентября

Основная зона: 11.00-17.00

Детская зона: 11.00-15.00.

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