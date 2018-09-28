2018-09-28T19:13:11+03:00
Общество

Концерт к Дню пожилого человека пройдет в Доме народного творчества Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Вход на праздник свободныйВход на праздник свободный
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2 октября Тверской областной Дом народного творчества приглашает всех желающих на праздничный концерт «Нашей жизни осень золотая». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня пожилого человека.

Перед зрителями выступят солисты и творческие коллективы из Твери и Тверской области.

Начало в 18.00.

Всех приглашают по адресу: ул. Советская, д.42.

Вход свободный!

Телефон для справок: 35-75-34.

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