Концерт к Дню пожилого человека пройдет в Доме народного творчества Твери
Вход свободный
Вход на праздник свободный
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2 октября Тверской областной Дом народного творчества приглашает всех желающих на праздничный концерт «Нашей жизни осень золотая». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня пожилого человека.
Перед зрителями выступят солисты и творческие коллективы из Твери и Тверской области.
Начало в 18.00.
Всех приглашают по адресу: ул. Советская, д.42.
Вход свободный!
Телефон для справок: 35-75-34.