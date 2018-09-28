2018-09-28T20:31:12+03:00
Спорт

В Тверской области проходит чемпионат России по парусному спорту

Соревнуются спортсмены в национальном классе яхт «эМ-Ка»
Виктория ЖУКОВА
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Соревнования продлятся до 30 сентября Фото: архив "КП"Соревнования продлятся до 30 сентября Фото: архив "КП"
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В Тверской области в Конаково пройдет XI чемпионат России в национальном классе яхт «эМ-Ка». Это ежегодное мероприятие единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, регистрация участников началась 27 сентября.

Сегодня, 28 сентября, утром состоялась церемония открытия, также проходят первые гонки. На субботу запланирован второй гоночный день - сигнал «Предупреждение» первой гонки.

Церемония награждения пройдет в воскресение, 30 сентября, в 17:00.

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