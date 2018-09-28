Следователи СК проверяют информацию об аварии, в которой женщину зажало дверьми автобуса в Твери

28 Сент. 19:38 2018-09-28T19:39:02+03:00

Водитель раньше времени начал отъезжать от остановки Фото: Мария ЛЕНЦ

Водитель раньше времени стал отъезжать от остановки

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В Твери следователи СК проверяют информацию о том, что женщину зажало дверьми в автобусе.

Произошло это 27 сентября на бульваре Гусева в районе дома №18. 55-летняя женщина хотела зайти в автобус №30, когда водитель закрыл двери и тронулся от остановки. Пассажирка упала. С травмами она была госпитализирована в больницу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.