2018-09-28T19:39:02+03:00
Общество

Следователи СК проверяют информацию об аварии, в которой женщину зажало дверьми автобуса в Твери

Водитель раньше времени стал отъезжать от остановки
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водитель раньше времени начал отъезжать от остановкиВодитель раньше времени начал отъезжать от остановкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК проверяют информацию о том, что женщину зажало дверьми в автобусе.

Произошло это 27 сентября на бульваре Гусева в районе дома №18. 55-летняя женщина хотела зайти в автобус №30, когда водитель закрыл двери и тронулся от остановки. Пассажирка упала. С травмами она была госпитализирована в больницу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Евдокимов из Твери не прошел в финал шоу «Голос 60+»
В Тверской области проходит чемпионат России по парусному спорту
Концерт к Дню пожилого человека пройдет в Доме народного творчества Твери
В Торжке пройдет этнографическая вечёрка
Два большегруза столкнулись в Тверской области
Фонтаны в Твери завершают свою работу
Ежегодно животные кусают более четырех тысяч жителей Тверской области
Объявлен творческий конкурс на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери
В Тверской области пройдёт "горячая линия" по поводу пенсий
Учения спасателей по ликвидации последствий аварии прошли в Твери
Сильный ветер наделал дел в Тверской области
Парень украл телевизор у своего собутыльника в Тверской области
Трехлетний ребенок из Тверской области умер в больнице после укуса змеи
Александр Евдокимов из Твери удивит всех на этапе "Нокауты" в конкурсе "Голос 60+"
Уличные тренажеры установят на стадионе "Спартак" в Тверской области
Без электричества осталась часть Заволжского района Твери