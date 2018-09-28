2018-09-28T19:01:43+03:00
Звезды

В Торжке пройдет этнографическая вечёрка

Ждут всех!
Ирина ТАРАСОВА
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На праздник приглашают всех желающихНа праздник приглашают всех желающих
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29 сентября в центре Торжка тверской области пройдет Этнографическая вечёрка. Не первая и далеко не последняя. Однако с приходом холодов народное гуляние постепенно переносится с улицы в помещения.

- Теперь в тепле! Но будет также здорово, интересно, лампово. Что будем делать?

Будем танцевать, играть, рассказывать, петь, смеяться, обниматься и болтать. Все это с этно-музыкой. Гусли, балалайка и гармонь, - рассказывают организаторы.

Кстати, вечёрами заинтересовались не только торжокские фольклористы и местные жителеи.

- К нам едут даже из Москвы, и вы присоединяйтесь. С нами очень просто! - уточняют в группе встречи

Торжок, центр города, на площадке кафе "Оникс".

ул.Медниковых д.4.

29 сентября в 19.00.

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