Два большегруза столкнулись в Тверской области
В аварии пострадал один из водителей
Место аварии. Фото: группа в соцсети «Редкино LIFE» (Андрей Кучер)
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В Тверской области на 142 километре автодороги М-10 произошла авария. Сегодня, 28 сентября, днем там столкнулись два большегруза.
По предварительным данным, водитель фуры марки «Mercedes» с прицепом-рефрижератором ехал в сторону Москвы. Он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой большегруз «Mercedes», который ехал со стороны второстепенной дороги.
В результате аварии пострадал дальнобойщик-виновник, его зажало между двумя автомобилями. С переломами ног он был госпитализирован в больницу.
Подробности аварии уточняются.