Фонтаны в Твери завершают свою работу

28 Сент. 18:08 2018-09-28T18:08:06+03:00

Готовить объекты к зиме будут до 25 октября

Изменить размер текста: A A

Фонтаны в Твери закрывают до следующего года. С завершением летнего сезона фонтаны «консервируют» на зиму. В районах города закрывать фонтаны начали уже сегодня, 28 сентября, работы продляться до 25 октября.

Чтобы отправить фонтан «зимовать», специалисты должны откачать воду и очистить чаши фонтанов от грязи и мусора. После этого отключается электропитание и идет демонтаж насосного оборудования. Чтобы трубы фонтана зимой не повредились, на нем устанавливают короб.

Напомним, что в Твери зимой на закрытых центральных фонтанах установит новогодние конструкции.