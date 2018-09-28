2018-09-28T18:08:06+03:00
Общество

Фонтаны в Твери завершают свою работу

Готовить объекты к зиме будут до 25 октября
Виктория ЖУКОВА
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Убирать фонтаны уже началиУбирать фонтаны уже началиФото: Альберт БОЙКОВ
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Фонтаны в Твери закрывают до следующего года. С завершением летнего сезона фонтаны «консервируют» на зиму. В районах города закрывать фонтаны начали уже сегодня, 28 сентября, работы продляться до 25 октября.

Чтобы отправить фонтан «зимовать», специалисты должны откачать воду и очистить чаши фонтанов от грязи и мусора. После этого отключается электропитание и идет демонтаж насосного оборудования. Чтобы трубы фонтана зимой не повредились, на нем устанавливают короб.

Напомним, что в Твери зимой на закрытых центральных фонтанах установит новогодние конструкции.

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