2018-09-28T17:27:17+03:00
Здоровье

Ежегодно животные кусают более четырех тысяч жителей Тверской области

28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством
Виктория ЖУКОВА
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Среди домашних животных, бешенством чаще всего болеют собаки и кошкиСреди домашних животных, бешенством чаще всего болеют собаки и кошкиФото: Наталья ПОПОВА
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В Тверской области ежегодно регистрируется более 4,4 тысяч случаев обращения жителей в медицинские организации по поводу укусов животных. Причем 30% обратившихся – дети.

При укусе животные могут заразить человека бешенством. Это острое вирусное инфекционное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается смертью носителя. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому при укусе животного, следует обратиться в больницу, даже если зверек «выглядел нормально».

Среди домашних животных, бешенством чаще всего болеют собаки и кошки, среди диких - лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.

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