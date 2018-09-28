Ежегодно животные кусают более четырех тысяч жителей Тверской области

28 Сент. 17:26 2018-09-28T17:27:17+03:00

Среди домашних животных, бешенством чаще всего болеют собаки и кошки Фото: Наталья ПОПОВА

28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством

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В Тверской области ежегодно регистрируется более 4,4 тысяч случаев обращения жителей в медицинские организации по поводу укусов животных. Причем 30% обратившихся – дети.

При укусе животные могут заразить человека бешенством. Это острое вирусное инфекционное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается смертью носителя. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому при укусе животного, следует обратиться в больницу, даже если зверек «выглядел нормально».

Среди домашних животных, бешенством чаще всего болеют собаки и кошки, среди диких - лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.