2018-09-28T17:01:34+03:00
Общество

Объявлен творческий конкурс на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери

Победители получат денежные призы
Виктория ЖУКОВА
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В Твери разрабатывают концепцию развития парка Текстильщиков. Фото: администрация ТвериВ Твери разрабатывают концепцию развития парка Текстильщиков. Фото: администрация Твери
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В Твери разрабатывают концепцию развития парка Текстильщиков. 27 сентября был открыт творческий конкурс на разработку ландшафтно-архитектурного плана развития этой общественной зоны.

Свои работы можно представить на суд жюри до 8 ноября. Концепция должна состоять из ситуационного плана, основного чертежа парка и краткой пояснительной записки, а также по необходимости можно добавить макет, эскизы или фотоматериалы.

Как сообщают в администрации Твери, итоги конкурса планируется подвести 20 ноября. Победители и призёры получат дипломы и денежные премии: 20 тысяч рублей за I место, 15 тысяч рублей на II место и 10 тысяч рублей за III место.

Главная цель этого конкурса – сформулировать варианты развития одной из самых крупных мест отдыха в Пролетарском районе.

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