2018-09-28T16:09:23+03:00
Общество

В Тверской области пройдёт "горячая линия" по поводу пенсий

Звоните, и вам ответят
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Звоните на "горячую линию"Звоните на "горячую линию"Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В понедельник, 1 октября, в отделении пенсионного фонда РФ по Тверской области начнёт работать тематическая "горячая линия", посвященная Международному дню пожилых людей.

Специалисты пенсионного фонда ответят на вопросы о пенсионном обеспечении людей старшего поколения, проконсультируют о социальных выплатах, предоставляемых по линии ПФР.

Звонить можно по бесплатному телефону "горячей линии" 8- 800-350-40-69 с 9:00. до 16:00.

Напомним, на днях Госдума окончательно утвердила повышение пенсионного возраста.

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