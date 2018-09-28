2018-09-28T16:02:27+03:00
Общество

Учения спасателей по ликвидации последствий аварии прошли в Твери

Основная цель - отработать взаимодействия всех подразделений
Виктория ЖУКОВА
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Прошли учения. Фото: УМЧС России по Тверской областиПрошли учения. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Твери 28 сентября в рамках командно-штабного учения была проведена практика по ликвидации последствий аварии.

Согласно замыслу учений, после столкновения пассажирской газели с грузовым и легковым автомобилем, из пробитого бака грузовика вытекло топливо. На месте работали спасатели, медики, сотрудники ГИБДД, и представители дорожного фонда, а также пожарные.

По прибытию, сотрудники ДПС организовали объезд места происшествия и провели работы по оказанию первой помощи пострадавшим. После этого пожарные с помощью пены приняли меры по недопущению возгорания топлива.

В псевдоаварии люди оказались зажаты в деформированном кузове автомобиля. Их достали сотрудники аварийно-спасательной службы и передали медикам. После этого машины были эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, по оценке руководства была достигнута главная цель учений - отработка взаимодействия всех подразделений.

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