Сильный ветер наделал дел в Тверской области

28 Сент. 15:29 2018-09-28T15:38:14+03:00

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Второй день Тверскую область терзает сильный ветер. Он обрывает провода и валит деревья.Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями пострадавшего от ударов стихии имущества. Главным образом это автомобили, на которые сверху падают обломанные сучья и целые древесные стволы. Но и постройкам достаётся.

Фото рухнувшей на частный дом берёзы опубликовали в группе "Вышний Волочёк".

Также в Твери в поселке Элеватор дерево рухнуло на линию электропередачи. Кроме того, из-за непогоды, бушевавшей в регионе в ночь с 26 на 27 сентября, в некоторых районах области было нарушено электроснабжение.

Энергетики «МРСК Центра» продолжают восстановление электроснабжения в сети 0,4. Эта работа ведётся по заявкам потребителей, которые обращаются на прямую линию компании 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).