Парень украл телевизор у своего собутыльника в Тверской области
В Тверской области у 47-летнего мужчины украли из дома телевизор. За помощью он обратился к сотрудникам полиции.
Стражи правопорядка, работая на месте происшествия, опросили потерпевшего, соседей и свидетелей произошедшего, а эксперты изъяли следы и улики. Было установлено, что заявитель выпивал дома алкоголь со своим приятелем. Когда хозяин ушел спать, его гость похитил из комнаты телевизор и ушел.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Ржева.
Мужчина создался в краже и вернул телевизор хозяину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.