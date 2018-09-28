2018-09-28T15:24:57+03:00
Происшествия

Парень украл телевизор у своего собутыльника в Тверской области

Ранее молодой человек уже был судим
Виктория ЖУКОВА
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Ведется следствие Фото: архив "КП"Ведется следствие Фото: архив "КП"
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В Тверской области у 47-летнего мужчины украли из дома телевизор. За помощью он обратился к сотрудникам полиции.

Стражи правопорядка, работая на месте происшествия, опросили потерпевшего, соседей и свидетелей произошедшего, а эксперты изъяли следы и улики. Было установлено, что заявитель выпивал дома алкоголь со своим приятелем. Когда хозяин ушел спать, его гость похитил из комнаты телевизор и ушел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Ржева.

Мужчина создался в краже и вернул телевизор хозяину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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