Трехлетний ребенок из Тверской области умер в больнице после укуса змеи

28 Сент. 14:51 2018-09-28T14:51:02+03:00

За его жизнь боролись московские врачи

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Маленький мальчик из Тверской области умер в больнице после укуса змеи. Трехлетнего ребенка укусила гадюка в Лихославле. Случилось это еще в августе.

Мальчика госпитализировали в районную Лихославльскую больницу. Также за его жизнь боролись московские врачи. В столичную больницу ребенка перевели 7 сентября.

Умер малыш в отделении реанимации в среду, 26 сентября. За день до этого он отменил свое третье День рождение.

О трагедии сообщают столичные новостные порталы.

Напомним, что гадюки – это самые распространенные в средней полосе ядовитые змеи.