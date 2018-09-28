Трехлетний ребенок из Тверской области умер в больнице после укуса змеи
За его жизнь боролись московские врачи
Мальчик умер в реанимации. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Маленький мальчик из Тверской области умер в больнице после укуса змеи. Трехлетнего ребенка укусила гадюка в Лихославле. Случилось это еще в августе.
Мальчика госпитализировали в районную Лихославльскую больницу. Также за его жизнь боролись московские врачи. В столичную больницу ребенка перевели 7 сентября.
Умер малыш в отделении реанимации в среду, 26 сентября. За день до этого он отменил свое третье День рождение.
О трагедии сообщают столичные новостные порталы.
Напомним, что гадюки – это самые распространенные в средней полосе ядовитые змеи.