2018-09-28T14:52:58+03:00
Общество

Александр Евдокимов из Твери удивит всех на этапе "Нокауты" в конкурсе "Голос 60+"

Смотрим, болеем и поддерживаем нашего земляка
Ирина ТАРАСОВА
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Александр Евдокимов (в центре) и его группа поддержки. Фото: из архива Александра ЕвдокимоваАлександр Евдокимов (в центре) и его группа поддержки. Фото: из архива Александра Евдокимова
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28 сентября на Первом канале стартует следующая часть проекта "Голос 60+".

Напомним, по этапам слепых прослушиваний в следующий тур перешел тверской певец и композитор Александр Евдокимов. До этого, в прямом эфире радио "Комсомольская правда" он признался, что принял участие в шоу по просьбе своих сыновей и ему повезло. буквально в последние минуты к нашему земляку повернулся Леонид Агутин, а следом и Лев Лещенко. Наставником Евдокимова стал Леонид Агутин. "Потому что он почти мой земляк", - признался тверичанин.

Следующий этап шоу обещает быть крайне насыщенным и непростым. Потому как называется он конкретно - "Нокатуы".

Однако сам Александр Евдокимов, похоже, совсем не волнуется. На своей страничке в соцсетях он выложил фотографию, на которой он изображен вместе с группой поддержки - своей семьей (супругой, сыновьями и их женами и подругами).

- Моя команда! - гордо представляет своих родных и близких певец, - После вечерней программы "Время", смотрите этап "Нокауты"! Надеюсь вас приятно удивить! - подписал фото Александр Евдокимов.

Уверены, что, что без сюрпризов точно не обойдется. Ведь на слепых прослушиваниях тверской исполнитель удивил самого Льва Лещенко, исполнив его песню так, что тот даже не смог воздержаться от комментария. Конечно, лестного.

Кстати, в этом выпуске станут известны имена участников, которым посчастливится занять последние места в четвертьфинале главного вокального проекта страны. Наставники используют свой последний шанс единовластно решать судьбу своих подопечных, ведь со следующего этапа свой голос получат и зрители.

Начало в 21.30.

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