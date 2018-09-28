2018-09-28T14:05:48+03:00
Общество

Уличные тренажеры установят на стадионе "Спартак" в Тверской области

Этот стадион - единственный в Осташкове
Виктория ЖУКОВА
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Уличные тренажеры появится в следующем годуУличные тренажеры появится в следующем годуФото: Михаил ЕГОРОВ
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В Тверской области на Осташковском стадионе «Спартак», который находится при детско-юношеской спортивной школе, установят комплект уличных тренажёров.

Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на личном приёме граждан 28 сентября.

«Спартак» - это единственный стадион в городе, на котором занимаются все желающие. На нем есть футбольное поле и легкоатлетическая дорожка с искусственным покрытием. Территорию регулярно используют для проведения соревнований или тестирования по программе комплекса «Готов к труду и обороне».

-В регионе есть специальная программа по оборудованию спортивных сооружений, необходимо подготовить документацию для участия в конкурсе на получение субсидии. В первой половине следующего года вопрос должен решиться, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

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