Уличные тренажеры установят на стадионе "Спартак" в Тверской области

28 Сент. 14:05 2018-09-28T14:05:48+03:00

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В Тверской области на Осташковском стадионе «Спартак», который находится при детско-юношеской спортивной школе, установят комплект уличных тренажёров.

Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на личном приёме граждан 28 сентября.

«Спартак» - это единственный стадион в городе, на котором занимаются все желающие. На нем есть футбольное поле и легкоатлетическая дорожка с искусственным покрытием. Территорию регулярно используют для проведения соревнований или тестирования по программе комплекса «Готов к труду и обороне».

-В регионе есть специальная программа по оборудованию спортивных сооружений, необходимо подготовить документацию для участия в конкурсе на получение субсидии. В первой половине следующего года вопрос должен решиться, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.