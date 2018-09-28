Без электричества осталась часть Заволжского района Твери
Из-за дождей произошла авария на подстанции
Специалисты занимаются устранением последствий аварииФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Твери часть ближнего Заволжья осталась без электроэнергии. Свет отключили около 10:00 в домах в районе улиц Горького и Красина из-за аварии на подстанции «Соминка». Причиной аварии стали сильные дожди.
До сих пор без электроэнергии остаются порядка пяти тысяч жителей и соцобъекты.
Также, были отключены светофоры на ряде перекрёстков. Например, не работают светофоры на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Горького и на перекрестке улиц Мусоргского и Красина. Из-за этого в городе собираются пробки. Помогают автомобилистам на перекрестках сотрудники ГИБДД.