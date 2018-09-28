2018-09-28T13:05:21+03:00
Общество

Директор управляющей компании в Твери получил условный срок за растрату денег организации

Мужчина забрал себе более 2,7 млн рублей
Виктория ЖУКОВА
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Приговор не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"Приговор не вступил в законную силу. Фото: архив "КП"
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В Твери назначено наказание директору управляющей компании за растрату. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

Установлено, что руководитель ООО ГУК «Тверь» не платил контрагентам, по договорам поставки коммунальных ресурсов. Средства, которые поступали от жителей, незаконно удержались на счетах подчиненной организации. Таким образом, был причинен ущерб на сумму более 2 600 тысяч рублей.

Чтобы жители продолжали платить за коммунальные платежи, обвиняемый совместно со специалистом по работе с населением учредили ООО РКЦ «Тверь», которое производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные и коммунальные услуги. Так они похитили еще более 2 700 тысяч рублей, которые потратили на личные нужды.

Также в управляющей компании сотрудникам не платили зарплату. Сумму долга составила более 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Московский районный суд Твери назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на четыре года.

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