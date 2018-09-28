2018-09-28T12:36:36+03:00
Общество

На аэродроме Змеево в Тверской области прошли практические учения по ликвидации лесного пожара

Участие в них приняли спасатели, медики и представители других ведомств
Виктория ЖУКОВА
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Спасатели тренировались тушить масштабный пожар. Фото: УМЧС России по Тверской областиСпасатели тренировались тушить масштабный пожар. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области на аэродроме Змеево пожарные, спасатели, медики, лесники и представители всех взаимодействующих структур и ведомств региона отработали действия при возникновении природных пожаров.

На случай возникновения крупных природных пожаров была сформирована аварийно-спасательная команда повышенной готовности. К практической части учений были подключены силы и средства Минлесхоза, сельхозпредприятий, лесопользователей, ДПК, аварийно-технических бригад и органов местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, по замыслу организаторов загорелся труднодоступный участок леса на территории Калининского района.

На место задуманного происшествия десантная группа огнеборцев была доставлена на вертолете КА-32 А МЧС России.

Спасатели продемонстрировали способы тушения низового пожара. Медики отработали свои действия при эвакуации пострадавших из зоны ЧС, а полицейские показали комплекс мероприятий по условному задержанию поджигателя.

Комиссия Центрального регионального центра МЧС России оценила масштаб учений и слаженную работу всех заинтересованных структур на твердое «хорошо».

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