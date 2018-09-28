2018-09-28T12:19:53+03:00
Происшествия

Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области

Гаишники в очередной раз будут ловить безответственных водителей
Альберт БОЙКОВ
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Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Верхневолжья Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиОчередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Верхневолжья Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Сегодня, 28 сентября, управление ГИБДД по Тверской области запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Дорожные полицейские в очередной раз будут ловить любителей сесть за руль в состоянии опьянения. Традиционное мероприятие завершится 30 сентября.

Стоит напомнить о том, что нарушителей правил дорожного движения ожидает серьезное наказание. Так, попавшись впервые водитель распрощается с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует более серьезное наказание. Автомобилист под "мухой" рискуют на два года расстаться со свободой, а еще на три расстаться с правами.

Чтобы помочь полицейским в их работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

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