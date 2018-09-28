2018-09-28T12:07:37+03:00
Происшествия

Женщина пострадала при попытке зайти в автобус в Твери

Водитель раньше времени начал отъезжать от остановки
Альберт БОЙКОВ
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Водитель автобуса не удостоверился в том, что все пассажиры зашли внутрь Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель автобуса не удостоверился в том, что все пассажиры зашли внутрь Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 27 сентября, в Твери на бульваре Гусева в районе дома №18 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина. Авария случилась, когда на часах было около 18:40.

Дорожные полицейские выяснили, что 60-летний водитель рейсового автобуса "ЛИАЗ 525636" №30 при начале движения от остановки допустил падение 55-летней пассажирки, которая заходила в транспортное средство.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина была доставлена с травмами в больницу.

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