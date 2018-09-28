2018-09-28T11:53:28+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в работе больницы в Тверской области

Больше всего нарушений в морге
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Прокуратура провела проверкуПрокуратура провела проверку
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Прокуратура обнаружила нарушения в Вышневолоцкой центральной районной больнице. Проверка проводилась по обращению местных жителей - пациентов больницы.

- В нарушение требований СанПиН патологоанатомическое отделение «Вышневолоцкой ЦРБ» не оборудовано резервным горячим водоснабжением, один из входов в траурный зал находится в аварийном состоянии и не функционирует, отсутствует кладовая похоронных принадлежностей и другие нарушения, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, установлено, что в нарушение требований законодательства незамедлительно не устраняются дефекты отделки: в траурном зале и на крыльце патологоанатомического отделения (подшивке навеса, внутренней отделки и фасада, стойки крыльца, ограждения и перил, отмостки).

В адрес главного врача внесено представление об устранении нарушений.

Представление рассмотрено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, принимаются меры к устранению нарушений.

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