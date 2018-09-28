Два человека пострадали в ДТП в Твери

28 Сент. 11:51 2018-09-28T11:51:40+03:00

Авария произошла по вине автомобилиста, который не уступил дорогу

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В четверг, 27 сентября, в Твери на проспекте Калинина произошла авария, в которой пострадали два человека. Дорожное происшествие случилось в районе дома №8, когда на часах было около 14:09.

Установлено, что 60-летний водитель "Nissan – Qashqai" пытаясь повернуть на регулируемом перекрестке налево, не уступил дорогу "Skoda – Octavia", за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попали водитель "Skoda" и 60-летняя пассажирка "Nissan".