В трех районах Твери отключили холодную воду

28 Сент. 11:08 2018-09-28T11:09:21+03:00

Водоснабжение будет восстановлено к обеду

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В Твери в домах трех районов отключили холодную воду. Коммунальщики проводят ремонтные работы. Водоснабжение во всех домах обещают восстановить к обеду.

В Центральном районе на улице 1-я Суворова специалисты меняют задвижку. Поэтому холодную воду отключили до 13:00 в домах №№ 1, 17, 19.

В Заволжском районе водоснабжение перекрыли из-за строительно-ремонтных работ на Затверецком бульваре. До 15:00 «холодненькой» не будет в домах на Затверецком бульваре и Третьяковском проезде.

Также на улице Громова Пролетарского района идет замена задвижки. До 13:00 холодную воду отключили в воинской части и на улице Гайдара.