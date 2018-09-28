В трех районах Твери отключили холодную воду
Водоснабжение будет восстановлено к обеду
Водоснабжение восстановят в обедФото: Елена РАКОВА
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В Твери в домах трех районов отключили холодную воду. Коммунальщики проводят ремонтные работы. Водоснабжение во всех домах обещают восстановить к обеду.
В Центральном районе на улице 1-я Суворова специалисты меняют задвижку. Поэтому холодную воду отключили до 13:00 в домах №№ 1, 17, 19.
В Заволжском районе водоснабжение перекрыли из-за строительно-ремонтных работ на Затверецком бульваре. До 15:00 «холодненькой» не будет в домах на Затверецком бульваре и Третьяковском проезде.
Также на улице Громова Пролетарского района идет замена задвижки. До 13:00 холодную воду отключили в воинской части и на улице Гайдара.