2018-09-28T10:40:28+03:00
Общество

Условный срок получили "черные" лесорубы из Тверской области

Мужчины незаконно срубили 23 дерева
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мужчины срубили 23 дерева. Фото: архив "КП"Мужчины срубили 23 дерева. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура Кувшиновского района поддержала обвинение в отношении двух «черных» лесорубов.

Как установлено на судебном заседании, мужчины в июне этого года совершили незаконную рубку 23 деревьев на территории участка Ранцевского лесничества. Они срубили ели, осины и березы общим объемом 13,65 кубических метров. Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 87 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчины были признаны виновными и получили по два года условного лишения свободы.

Также приговором суда были удовлетворены исковые требования прокурора района о возмещении подсудимыми имущественного ущерба

Приговор суда в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Евдокимов из Твери не прошел в финал шоу «Голос 60+»
В Тверской области проходит чемпионат России по парусному спорту
Следователи СК проверяют информацию об аварии, в которой женщину зажало дверьми автобуса в Твери
Концерт к Дню пожилого человека пройдет в Доме народного творчества Твери
В Торжке пройдет этнографическая вечёрка
Два большегруза столкнулись в Тверской области
Фонтаны в Твери завершают свою работу
Ежегодно животные кусают более четырех тысяч жителей Тверской области
Объявлен творческий конкурс на разработку концепции развития парка Текстильщиков в Твери
В Тверской области пройдёт "горячая линия" по поводу пенсий
Учения спасателей по ликвидации последствий аварии прошли в Твери
Сильный ветер наделал дел в Тверской области
Парень украл телевизор у своего собутыльника в Тверской области
Трехлетний ребенок из Тверской области умер в больнице после укуса змеи
Александр Евдокимов из Твери удивит всех на этапе "Нокауты" в конкурсе "Голос 60+"
Уличные тренажеры установят на стадионе "Спартак" в Тверской области
Без электричества осталась часть Заволжского района Твери