Условный срок получили "черные" лесорубы из Тверской области

28 Сент. 10:40 2018-09-28T10:40:28+03:00

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В Тверской области прокуратура Кувшиновского района поддержала обвинение в отношении двух «черных» лесорубов.

Как установлено на судебном заседании, мужчины в июне этого года совершили незаконную рубку 23 деревьев на территории участка Ранцевского лесничества. Они срубили ели, осины и березы общим объемом 13,65 кубических метров. Своими действиями они причинили ущерб на сумму более 87 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчины были признаны виновными и получили по два года условного лишения свободы.

Также приговором суда были удовлетворены исковые требования прокурора района о возмещении подсудимыми имущественного ущерба

Приговор суда в законную силу не вступил.