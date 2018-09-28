Бесплатный диагностический центр женского здоровья появится в Твери
В Твери планируют открыть медицинский диагностический центр для женщин «Белая роза». Новое учреждение создается с целью раннего выявления онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. Открытие центра обсудили на совещании, которое провел 27 сентября губернатор Игорь Руденя.
Оказание медицинских услуг в центре будет бесплатным. Для прохождения исследований в учреждении будет нужен только медицинский полис. Жительницы Тверской области смогут пройти комплексную диагностику, маммографию, УЗИ-исследование, получить консультацию врача акушера-гинеколога, онколога и психолога.
Новое учреждение будет оснащено современным оборудованием – рентгеновским цифровым маммографом, ультразвуковой диагностической системой, модульным бинокулярным кольпоскопом и другим. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Центр будет находиться по адресу: Тверь, Тверской проспект, 14.