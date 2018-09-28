2018-09-28T10:06:40+03:00
Здоровье

Бесплатный диагностический центр женского здоровья появится в Твери

Любая жительница региона сможет обратиться в учреждение при наличии медицинского полиса
Виктория ЖУКОВА
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Оказание медицинских услуг в центре будет бесплатнымОказание медицинских услуг в центре будет бесплатнымФото: Борис КОКУРИН
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В Твери планируют открыть медицинский диагностический центр для женщин «Белая роза». Новое учреждение создается с целью раннего выявления онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. Открытие центра обсудили на совещании, которое провел 27 сентября губернатор Игорь Руденя.

Оказание медицинских услуг в центре будет бесплатным. Для прохождения исследований в учреждении будет нужен только медицинский полис. Жительницы Тверской области смогут пройти комплексную диагностику, маммографию, УЗИ-исследование, получить консультацию врача акушера-гинеколога, онколога и психолога.

Новое учреждение будет оснащено современным оборудованием – рентгеновским цифровым маммографом, ультразвуковой диагностической системой, модульным бинокулярным кольпоскопом и другим. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Центр будет находиться по адресу: Тверь, Тверской проспект, 14.

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