2018-09-28T08:21:32+03:00
Происшествия

Двое взрослых и трехлетний ребенок погибли на пожаре в Тверской области

Подробности случившегося устанавливают следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиРешается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области во время пожара погибли двое взрослых и ребенок. По данному факту следователи СК проводят доследственную проверку.

Вечером 27 сентября загорелся одноэтажный дом на Муравьевском проезде в Ржеве. Во время тушения пожара спасатели обнаружили погибших 67-летнего мужчину, 41-летнюю женщину и трехлетнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, на месте происшествия работают криминалисты, сотрудники территориального отдела СКР, которые взаимодействуют с сотрудниками МЧС и полиции. Они опрашивают очевидцев случившегося и жителей соседних домов. Для определения точной причины смерти погибших и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования.

В региональном УМЧС России сообщают, что предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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