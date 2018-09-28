2018-09-28T09:34:45+03:00
Общество

В интеллектуальной игре приняли участие школьники из Твери

Ребята показали свои знания по творчеству Тургенева
Виктория ЖУКОВА
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Прошла интеллектуальная игра Фото: администрация ТвериПрошла интеллектуальная игра Фото: администрация Твери
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В Твери прошел финал интеллектуальной игры «Певец русского слова» среди школьников. Ребята 5-10 классов отвечали на вопросы по творчеству Ивана Сергеевича Тургенева. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения писателя.

Отборочные этапы проходили в апреле. В финал вышли команды школ №№ 45, 43 и 27.

Игру поделили на раунды. Первый включал в себя пять блоков: «Родословная», «Кот в мешке», «Знаете-ли вы?», «Иллюстрации», «Вспомни!». В каждом блоке – вопросы разного уровня сложности. Например, дети должны были угадать по иллюстрациям произведения Тургенева и назвать факты из его родословной.

Во втором раунде школьникам показывали фрагменты из кинофильмов, снятых по произведениям Тургенева. Ребята отгадали почти все фильмы, кроме одного.

Как сообщает управление информации администрации Твери, победу одержала команда из школы №45.

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