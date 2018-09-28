В муниципалитете Тверской области прокуратура требует снести расселенные дома

28 Сент. 09:09 2018-09-28T09:10:15+03:00

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В Тверской области администрацию Осташковского городского округа обязали снести аварийные дома. С соответствующим исковым заявлением в суд обратилась межрайонная прокуратура.

Три дома на улице Урицкого были признаны аварийными, всех жильцов из них расселили. Однако мер по сносу зданий или ограничения доступа к ним принято не было. В связи с этим создается опасность террористических актов, пожаров или любых других несчётных случаев.

Как сообщает пресс-служба Осташковского городского суда, региональные власти обязаны провести конкурс по выбору подрядной организации, которая займется сносом аварийных домов.

Ранее рассмотренные судом исковые требования о сносе аварийных домов были удовлетворены. До 1 мая 2019 года должны быть снесены аварийные дома на улицах Рабочая, Рабочий городок, Магницкого, Евстафьевская, Гагарина и на переулках Осташковский и Спорта. О домах на Урицкого пока судебное решение не принято.