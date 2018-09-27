Капремонт закончили в здании насосной станции в деревне в Тверской области
В Тверской области закончился капитальный ремонт здания насосной станции с артезианской скважиной. Проект был реализован в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в деревне Восцы Торжокского района
Здание, в котором сделали ремонт, было построено больше 50 лет назад. В результате проведенных работ улучшилось качество воды, снизились энергопотери и затраты на электроэнергию. Также была обустроена территория вокруг станции в соответствии с санитарными нормами.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на ремонтные работы потратили более 1,1 млн рублей. Средства были направлены из областного и местного бюджетов. Также свой вклад в размере 70 тысяч рублей внесли жители деревни.