В Детском музейном центре пройдет большой Семейный карельский праздник
29 сентября Детский музейный центр и Тверская молодежная общественная организация "Tverin Kariela (Тверская Карелия)" приглашают всех на СЕМЕЙНЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК ""Perehen Vašta (Семейная встреча)".
Это первый праздник из серии семейных карельских праздников и мастер-классов, который проведёт Тверская молодежная общественная организация "Tverin Kariela (Тверская Карелия)" совместно с сотрудниками ДМЦ в рамках действующей выставки «В поисках волшебной Сампо».
Программа праздника с театрализованными представлениями, играми, мастер-классом и карельскими угощениями познакомит гостей ДМЦ с традициями и культурой тверских карел.
- Вы сможете встретиться с веселыми и активными молодыми карелами из организации "Tverin Kariela", которые живут и трудятся рядом с нами. Они расскажут о своей современной жизни и познакомят с интересными проектами. Все гости смогут посетить выставку "В поисках волшебной Сампо", - приглашают сотрудники музея.
Возраст 5+.
ДМЦ, ул. Советская, 3.
С 16.00 до 18.00.
Телефон: 45-71-76.
Входные билеты: семейный билет (до 4-х человек) – 300 руб., индивидуальные посетители (взрослые) – 200 руб., дети до 16 лет – бесплатно.