В Детском музейном центре пройдет большой Семейный карельский праздник

27 Сент. 19:26 2018-09-27T19:30:25+03:00

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29 сентября Детский музейный центр и Тверская молодежная общественная организация "Tverin Kariela (Тверская Карелия)" приглашают всех на СЕМЕЙНЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК ""Perehen Vašta (Семейная встреча)".

Это первый праздник из серии семейных карельских праздников и мастер-классов, который проведёт Тверская молодежная общественная организация "Tverin Kariela (Тверская Карелия)" совместно с сотрудниками ДМЦ в рамках действующей выставки «В поисках волшебной Сампо».

Программа праздника с театрализованными представлениями, играми, мастер-классом и карельскими угощениями познакомит гостей ДМЦ с традициями и культурой тверских карел.

- Вы сможете встретиться с веселыми и активными молодыми карелами из организации "Tverin Kariela", которые живут и трудятся рядом с нами. Они расскажут о своей современной жизни и познакомят с интересными проектами. Все гости смогут посетить выставку "В поисках волшебной Сампо", - приглашают сотрудники музея.

Возраст 5+.

ДМЦ, ул. Советская, 3.

С 16.00 до 18.00.

Телефон: 45-71-76.

Входные билеты: семейный билет (до 4-х человек) – 300 руб., индивидуальные посетители (взрослые) – 200 руб., дети до 16 лет – бесплатно.