Призерами Международного турнира по самбо стали суворовцы из Твери

27 Сент. 18:45 2018-09-27T18:45:49+03:00

Участвовали в турнире юноши 2001-2002 года рождения Фото: областной спорткомитет

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Тверские суворовцы приняли участие в 25-ом Международном турнире по самбо. Состязания проходили в городе Жодино и были посвящены памяти директора БЕЛАЗа Дмитрия Ивановича Сырокваша.

Участвовали в турнире юноши 2001-2002 года рождения. Всего приехало более 187 спортсменов из разных городов, например из Москвы, Твери, Костромы, Владикавказа, Смоленска.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, участники из Твери завоевали три медали: два «серебра» и одну «бронзу».

Данный турнир является одним из этапов подготовки и отбора участников для старта на чемпионате Мира среди юношей.