2018-09-27T18:21:33+03:00
Общество

Зоозащитники займутся содержанием безнадзорных животных в Твери

А ловить бездомных зверей будет наемный подрядчик
Виктория ЖУКОВА
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Бродячие собакиБродячие собакиФото: Наталья ПОПОВА
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В Твери зоозащитники займутся проблемой бродячих животных. Этот вопрос обсудили в администрации города на совещании, темой которого стал отлов и содержание безнадзорных животных.

Ранее в администрации Твери выбирали подрядчиков, которые займутся отловом бездомных животных. Однако претендентов на это занятие не нашлось. Решение этой проблемы было принято совместно с ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии». Предлагается разделить на два направления отлов и содержание собак.

Как сообщают в администрации Твери, к содержанию животных планируется привлечь зоозащитников, выделив им на это субсидию. Переговоры с общественными организациями уже проведены.

Для отлова животных в этом году будут привлечены подрядчики, у которых есть опыт работы и материальная база. В дальнейшем панируется наделить этими полномочиями один из муниципальных предприятий.

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