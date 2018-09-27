В суд направлено дело об аварии с автобусом, который вез паломников в Тверь

27 Сент. 17:43 2018-09-27T17:44:13+03:00

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Специализированный следственный отдел УМВД по Тверской области завершил расследование уголовного дело по факту аварии в Торжке.

Напомним, вечером 22 апреля на Калининском шоссе автобус с паломниками съехал в кювет и перевернулся. Ехал автобус в Тверь из Ниловой Пустыни. В результате аварии травмы получили 12 человек, а одна 65-летняя женщина погибла.

Специализированный следственный отдел УМВД по Тверской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса, который также получил травмы, был арестован, а транспортная компания оштрафована на полмиллиона рублей.