В суд направлено дело об аварии с автобусом, который вез паломников в Тверь
Специализированный следственный отдел УМВД по Тверской области завершил расследование уголовного дело по факту аварии в Торжке.
Напомним, вечером 22 апреля на Калининском шоссе автобус с паломниками съехал в кювет и перевернулся. Ехал автобус в Тверь из Ниловой Пустыни. В результате аварии травмы получили 12 человек, а одна 65-летняя женщина погибла.
Специализированный следственный отдел УМВД по Тверской области возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водитель автобуса, который также получил травмы, был арестован, а транспортная компания оштрафована на полмиллиона рублей.