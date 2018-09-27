Тверские байкеры закроют сезон мотопробегом

27 Сент. 17:12 2018-09-27T17:12:22+03:00

На мотоциклах разъезжают не только брутальные мужики Фото: Мария ЛЕНЦ

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Тверские байкеры из клуба «Тяжелый Легион» закроют сезон большим мотопробегом. Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 29 сентября. Начало сбора назначено на 15:00.

Мотоциклисты соберутся на площадке на улице Ииндустриальной, 1а, после чего проедут по городу и финишируют на проспекте Чайковского у здания "Тверьпроекта". Мероприятие завершится в дружеской неформальной обстановке с живой музыкой.

Из-за отсутствия единства в лагере байкеров, единой даты закрытия мотосезона нет. В прошлую субботу, 22 сентября, по городу также проехалась колона мотоциклистов.