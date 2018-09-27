За два года острый инфаркт миокарда перенесли более трех тысяч жителей Тверской области
Тверской Областной клинический кардиологический диспансер в прошлом году принял более 33 тысяч пациентов. Треть обратившихся взрослых – это пациенты с ишемической болезнью сердца. Все они находятся на диспансерном наблюдении и получают лечение в соответствии с современными стандартами.
Также врачи уделяют большое внимание пациентам, которые перенесли острый инфаркт миокарда. За 2017-2018 года в кардиодиспансере зарегистрировано более 3 тысяч таких пациентов.
Кроме того, сейчас в диспансере наблюдаются три пациента, которым сделали пересадку сердца.
Как сообщают пресс-служба областного Минздрава, диспансер ежегодно принимает бригады врачей-кардиологов и кардиохирургов из ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Работает кардиодиспансер уже 33 года.