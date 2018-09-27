Двое мужчин похитили бытовую технику и бензоинструменты из дачного дома в Тверской области
В Тверской области у 47-летнего жителя Москвы ограбили дачу. Из дома, который находится на в деревне Грозино Кимрского района, воры забрали бытовую технику и бензоинструменты на общую сумму 29 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленники в отсутствие владельца взломали входную дверь. Были опрошены свидетели произошедшего и обследованы места возможного сбыта краденого.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, оперативники установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей Дубны. Злоумышленники рассказали, что часть похищенного успели продать, остальное имущество они вернули владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело.