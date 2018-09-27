2018-09-27T16:21:57+03:00
Происшествия

Двое мужчин похитили бытовую технику и бензоинструменты из дачного дома в Тверской области

Хозяин обратился в полицию
Виктория ЖУКОВА
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Ведется следствиеВедется следствиеФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области у 47-летнего жителя Москвы ограбили дачу. Из дома, который находится на в деревне Грозино Кимрского района, воры забрали бытовую технику и бензоинструменты на общую сумму 29 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленники в отсутствие владельца взломали входную дверь. Были опрошены свидетели произошедшего и обследованы места возможного сбыта краденого.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, оперативники установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей Дубны. Злоумышленники рассказали, что часть похищенного успели продать, остальное имущество они вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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