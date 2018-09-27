2018-09-27T15:44:08+03:00
Общество

Жителям Тверской области напоминают, что для уплаты имущественных налогов остается два месяца

Налогоплательщикам с сентября рассылают уведомления
Виктория ЖУКОВА
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Заплатить налоги на имущество физических лиц надо до 3 декабряЗаплатить налоги на имущество физических лиц надо до 3 декабряФото: Иван МАКЕЕВ
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Жителям Тверской области напоминаю, что последний срок уплаты имущественных налогов - 3 декабря.

По данным УФНС России по Тверской области, общая сумма начисленных имущественных налогов составляет более двух млрд рублей. Причем половина этой суммы - транспортный налог, также 744 млн составляет общая сумма земельного налога и 433 млн – налог на имущество физических лиц. Жителям уже стали рассылать уведомления.

В этом году в уведомление впервые был включен налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами.

Также, введен налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на величину кадастровой стоимости одного из принадлежащих налогоплательщику земельных участков.

Проконсультироваться со специалистом по поводу начисления имущественных налогов, можно по телефонам «горячей линии» УФНС России по Тверской области +7 (4822) 50-67-19, 50-67-46.

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