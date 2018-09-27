336 фактов краж и мошеннических действий зарегистрировано в Твери с начала года
В Твери с начала года зарегистрировано 336 фактов краж и мошеннических действий, совершенных с использованием информационных технологий. Об этом сообщили на конференции, которая прошла в городском управлении полиции 27 сентября.
-Самыми распространенными являются мошенничества с использованием средств сотовой связи, хищения денег с банковских карт при помощи социальных сетей и услуги «мобильный банк», - цитирует полковника полиции Евгения Дворянова пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Мошенники чаще всего пользуются доверчивостью граждан. Пишут сообщения о получении денег за освобождение родственника от уголовной ответственности, об услугах «экстрасенсов» или гадалок. Также часто мошенники обманывают пенсионеров и воруют из их квартир деньги.
Чаще всего на преступления идут выходы из других регионов и цыгане.
Гражданам необходимо трезво оценивать каждую ситуацию и не передавать деньги кому-либо, не советуясь с близкими.