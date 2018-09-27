2018-09-27T15:12:05+03:00
Общество

336 фактов краж и мошеннических действий зарегистрировано в Твери с начала года

Гражданам следует быть бдительнее
Виктория ЖУКОВА
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Чаще всего на преступления идут выходы из других регионов и цыгане. Фото: архив "КП"Чаще всего на преступления идут выходы из других регионов и цыгане. Фото: архив "КП"
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В Твери с начала года зарегистрировано 336 фактов краж и мошеннических действий, совершенных с использованием информационных технологий. Об этом сообщили на конференции, которая прошла в городском управлении полиции 27 сентября.

-Самыми распространенными являются мошенничества с использованием средств сотовой связи, хищения денег с банковских карт при помощи социальных сетей и услуги «мобильный банк», - цитирует полковника полиции Евгения Дворянова пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Мошенники чаще всего пользуются доверчивостью граждан. Пишут сообщения о получении денег за освобождение родственника от уголовной ответственности, об услугах «экстрасенсов» или гадалок. Также часто мошенники обманывают пенсионеров и воруют из их квартир деньги.

Чаще всего на преступления идут выходы из других регионов и цыгане.

Гражданам необходимо трезво оценивать каждую ситуацию и не передавать деньги кому-либо, не советуясь с близкими.

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