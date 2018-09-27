2018-09-27T14:35:27+03:00
Общество

Работникам архивов в Тверской области поднимут зарплаты

На эти цели выделено более 3 млн рублей
Виктория ЖУКОВА
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На эти цели выделено более 3 млн рублей. Фото: архив "КП"На эти цели выделено более 3 млн рублей. Фото: архив "КП"
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В Тверской области планируют увеличить зарплаты работникам учреждений, подведомственных Архивному отделу региона.

На эти цели выделено 3,4 млн рублей в рамках реализации майских указов Президента РФ Владимира Путина. Данный вопрос обсудили участники заседания областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на заседании также обсудили вопросы, связанные с достижением уровня заработной платы педработников детских садов региона. В этом году на эти цели предусмотрены дополнительные ассигнования в объеме более 181,9 млн рублей.

Всего в текущем году субвенции по этому направлению составляют более 2,3 млрд рублей.

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