Склады с мебелью загорелись ночью в Твери
В Твери загорелись склады с мебелью и оборудованием. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:50 26 сентября.
К месту пожара на улицу Светлая выехали 12 человек с отделений пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 4, и из специализированной пожарно-спасательной части.
Как сообщает пресс-служба регионального УМЧС России, в результате пожара огнем повреждена продукция, которая лежала на складах. А также были деформированы несущие и ограждающие металлоконструкции зданий на площади 80 квадратных метров. В одном из складов частично обрушилась крыша. Предположительная причина пожара и ущерб – устанавливаются.
Полностью ликвидировать возгорание удалось в 02:09.