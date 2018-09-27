2018-09-27T14:08:26+03:00
Происшествия

Склады с мебелью загорелись ночью в Твери

Пожар тушили несколько часов
Виктория ЖУКОВА
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Пожар произошел ночью Фото: УМЧС России по Тверской областиПожар произошел ночью Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Твери загорелись склады с мебелью и оборудованием. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 22:50 26 сентября.

К месту пожара на улицу Светлая выехали 12 человек с отделений пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 4, и из специализированной пожарно-спасательной части.

Как сообщает пресс-служба регионального УМЧС России, в результате пожара огнем повреждена продукция, которая лежала на складах. А также были деформированы несущие и ограждающие металлоконструкции зданий на площади 80 квадратных метров. В одном из складов частично обрушилась крыша. Предположительная причина пожара и ущерб – устанавливаются.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 02:09.

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