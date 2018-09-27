2018-09-27T13:56:45+03:00
Общество

Специалисты «Тверь Водоканал» ищут решения актуальных задач на Экватеке

Сейчас в Москве проходит выставка Экватэк-2018 - крупнейший в СНГ и Восточной Европе водный форум.
Алина ПЕТРОВА
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь-Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь-Водоканал"
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На нем представлен весь спектр оборудования и услуг для рационального использования и восстановления водных ресурсов, коммунального и промышленного водоснабжения, очистки сточных води других вопросов развития водного сектора.На Экватеке побывали специалисты ООО «Тверь Водоканал».

Главного технолога предприятия заинтересовало новое оборудование – крупнопрозорчатые самоочищающиеся решетки для канализационных насосных станций. Внимание главного энергетика привлекла роботизированная установка для телеинспекции, которая используется для диагностики состояния труб.

«В сфере водоснабжения и водоотведения довольно трудно придумать что-то принципиально новое, производители идут по пути доработки, улучшения технических характеристик, использования новых материалов. Мы должны об этом знать, поэтому всегда бываем на Экватеке. Кроме того, это отличная площадка для переговоров. В этом году мы не только нашли интересную технологию очистки воздуха от запаха, но и договорились о ее опытной эксплуатации», - рассказывает и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

На площадке Экватека делегация «Тверь Водоканала» встретилась также с уже действующими партнерами, среди которых как производители оборудования, так и проектные организации. Со всеми достигнуты договоренности об укреплении и развитии деловых контактов.

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