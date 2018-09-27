Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
Автомобилист не удержал машину на дороге и вылетел в кювет
В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 26 сентября, на 329 км федеральное дороги М-10, проходящей через Бологовский район Тверской области, произошла авария с тремя пострадавшими.
Полицейские выяснили, что 50-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2108" по неустановленной причине не справился с управлением, и вылетел в кювет. В результате аварии водитель, 26-летняя женщина и семилетний мальчик попали были госпитализированы.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в момент аварии ребенок находился в машине без детского удерживающего устройства.