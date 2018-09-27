В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу

27 Сент. 13:12 2018-09-27T13:13:04+03:00

Прокуратура нашла там нарушения и обратилась в суд

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Прокуратура Фировского района провела проверку по коллективному обращению жителей. Проверяли соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в здании Сосновского офиса врача общей практики "Фировской центральной районной больницы".

- Установлено, что помещение имеет дефекты отделки поверхности стен и пола в помещениях медицинской организации, что является нарушением требований пунктов САнПиН. - Сообщает пресс-служба прокуратуры.

По результатам проверки прокурором района в суд направлено заявление о возложении обязанности на медицинское учреждение привести помещения в состояние, соответствующее требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Фировским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.