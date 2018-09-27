2018-09-27T13:12:01+03:00
Общество

Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей

Ремонтные работы пройдут в Торжке и Осташкове
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Торжок. Фото: областное правительствоТоржок. Фото: областное правительство
Изменить размер текста:

В Тверскую область из федерального бюджета направлено 105 млн рублей. Средства выделены для развития городских пространств в Торжке и Осташкове.

Города, в которых пройдет работы, были определены на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Распоряжение о выделении средств подписано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Всего в рамках конкурса было рассмотрено 455 заявок их 82 субъектов РФ. Лучшими были признаны 80 проектов из 44 регионов. На их реализацию в этом году выделено почти пять млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Торжок стал одним из 19 победителей в категории «Исторические поселения». Выделенные средства пойдут на проведение реновации восточной части парка культуры и отдыха.

Осташковский городской округ победил в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек». Муниципалитету выделены средства на создание бульвара на улице Евстафьевская.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тверском туристском форуме наградили лучших представителей индустрии гостеприимства региона
Двое взрослых и трехлетний ребенок погибли на пожаре в Тверской области
В зале костела Твери пройдет концерт "Венские классики навсегда"
Капремонт закончили в здании насосной станции в деревне в Тверской области
В Детском музейном центре пройдет большой Семейный карельский праздник
Победительницей конкурса "Осеннее преображение с "Комсомолкой" стала тверичанка Оксана Богданова
Призерами Международного турнира по самбо стали суворовцы из Твери
Зоозащитники займутся содержанием безнадзорных животных в Твери
В суд направлено дело об аварии с автобусом, который вез паломников в Тверь
Тверские байкеры закроют сезон мотопробегом
За два года острый инфаркт миокарда перенесли более трех тысяч жителей Тверской области
Двое мужчин похитили бытовую технику и бензоинструменты из дачного дома в Тверской области
Жителям Тверской области напоминают, что для уплаты имущественных налогов остается два месяца
336 фактов краж и мошеннических действий зарегистрировано в Твери с начала года
Работникам архивов в Тверской области поднимут зарплаты
Склады с мебелью загорелись ночью в Твери
Специалисты «Тверь Водоканал» ищут решения актуальных задач на Экватеке
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу
Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области
400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области
В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери
Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери
Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области
Здание почтового отделения сгорело в Тверской области