Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей

27 Сент. 13:12 2018-09-27T13:12:01+03:00

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В Тверскую область из федерального бюджета направлено 105 млн рублей. Средства выделены для развития городских пространств в Торжке и Осташкове.

Города, в которых пройдет работы, были определены на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Распоряжение о выделении средств подписано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Всего в рамках конкурса было рассмотрено 455 заявок их 82 субъектов РФ. Лучшими были признаны 80 проектов из 44 регионов. На их реализацию в этом году выделено почти пять млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Торжок стал одним из 19 победителей в категории «Исторические поселения». Выделенные средства пойдут на проведение реновации восточной части парка культуры и отдыха.

Осташковский городской округ победил в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек». Муниципалитету выделены средства на создание бульвара на улице Евстафьевская.