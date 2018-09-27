Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-27T12:51:03+03:00

Пенсионерка стояла на дороге, но переходить её не собиралась Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Авария произошла в светлое время суток

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В среду, 26 сентября, на 182 км федеральной трассы М-10 "Россия", которая проходит через Калининский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшей. Дорожное происшествие случилось в 07:58.

Было установлено, что 32-летняя обладательница «Hyundai Solaris» при выезде с полосы для разворота не убедилась в безопасности маневра и сбила 60-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пожилую женщину пришлось госпитализировать.