400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-27T12:40:42+03:00

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В Тверской области по результатам проверки прокуратуры Кувшиновского района было возбуждено уголовное дело по факту проведения работ, связанных с добычей песка.

Организация нарушила требования федерального законодательства о недрах. В частности, у общества не было необходимой лицензии на добычу песка и разрешительных документов на земельном участке в районе деревни Пень Кувшиновского района. Именно там в июле этого года прошли работы по добыче песка объемом 32 кубометров с использованием экскаватора и грузовых автомобилей КАМАЗ.

В отношении заместителя директора организации и юридического лица возбуждены два дела об административных правонарушениях. Материалы были рассмотрены в управлении Росприроднадзора по Тверской области. Нарушители должны заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.