В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-27T12:08:11+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что с 1 по 15 октября будет проведена "горячая линия" для тематического консультирования граждан по профилактике гриппа и ОРВИ.

Позвонившие могут получить консультации специалистов-эпидемиологов по следующим вопросам: где можно сделать прививку и каков состав вакцины, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, как уберечь детей в эпидемический сезон.

Телефон "горячей линии" (4822) 34-70-18 (добавочный 118) с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с часа до двух). Звонить можно в будние дни, по выходным "горячая линия" не работает.

Напомним, прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно прийти на приём к своему участковому терапевту.